Abdulla Al Hamed encabeza la delegación de EAU en el 21.º Foro Árabe de Medios en Beirut

BEIRUT, 29 oct 2025 (WAM) — Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente de la Oficina Nacional de Medios (NMO) y del Consejo de Medios de EAU, encabezó la delegación de Emiratos Árabes Unidos que participa en la 21.ª edición del Foro Árabe de Medios, inaugurado en Beirut.

Bajo el patrocinio del general Joseph Aoun, presidente de Líbano, el foro se celebra con el lema «Medios y desarrollo sostenible: socios del presente, alianza para el futuro» y reúne a ministros árabes, profesionales de la comunicación y responsables del sector mediático regional.

La edición de este año subraya el papel de los medios en el apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y en el fortalecimiento de las alianzas entre instituciones mediáticas, gobiernos y sociedad civil para construir un futuro más sostenible en la región árabe.

Al Hamed afirmó que la participación de EAU responde a una trayectoria nacional basada en la cooperación y en el intercambio de ideas y experiencias que impulsen el futuro de los medios árabes. «El foro es una plataforma de referencia para el diálogo constructivo sobre el creciente papel de los medios a la hora de promover el desarrollo sostenible y contribuir a un futuro más estable y próspero para las naciones árabes», señaló.

«Bajo su liderazgo, EAU considera a los medios un socio clave en su camino hacia el desarrollo sostenible», añadió. «Su papel va mucho más allá de la información: es fundamental para construir conciencia pública, fomentar una cultura de positividad, innovación y responsabilidad, y reforzar las alianzas presentes que sustenten una futura convergencia entre medios y desarrollo».

Y concluyó: «Reunidos en Beirut —ciudad que ha sido durante décadas un pilar del panorama mediático y cultural árabe—, reafirmamos que los medios son hoy una fuerza motriz que orienta el desarrollo y la transformación positiva. No hay desarrollo sostenible sin un sector mediático implicado y responsable: la relación entre ambos es de complementariedad y alianza. Construir un sector mediático árabe informado e influyente es condición indispensable para lograr el desarrollo sostenible y proyectar la presencia del mundo árabe en el escenario mediático global con optimismo y responsabilidad».

Al término de su intervención, el presidente de la NMO subrayó que esta etapa exige a las instituciones árabes de medios reforzar la cooperación y la coordinación para afrontar retos comunes y acompasar las rápidas transformaciones del ecosistema global de la comunicación: «EAU está convencida de que, unido en torno a los valores de profesionalidad, responsabilidad y respeto mutuo, el sector puede convertirse en un motor de desarrollo, un garante de la identidad y una vía para construir un futuro compartido para la nación árabe».

Lanzado en 2003, el Foro Árabe de Medios se ha consolidado como una plataforma regional de referencia para el diálogo y el intercambio de experiencias, que impulsa una mirada de futuro sobre la industria —en especial ante los desafíos de la inteligencia artificial, la desinformación y la aceleración del flujo informativo—.

El programa de este año incluye paneles, talleres y sesiones abiertas sobre nuevos medios, ciberseguridad, opinión pública, ética periodística, cobertura de crisis y el futuro de la industria en la era de la economía de plataformas.