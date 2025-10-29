En su continuado papel humanitario global, EAU realiza la evacuación médica urgente de 57 pacientes y sus familias desde Gaza

ABU DABI, 29 oct 2025 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha llevado a cabo la evacuación médica urgente de 57 pacientes junto con sus familiares desde la Franja de Gaza, lo que eleva a 2.961 el total de evacuados en el marco de la iniciativa «Gallant Knight 3» desde octubre de 2023. Los evacuados reciben atención médica como parte de la misión humanitaria global del país para aliviar el sufrimiento de la población civil, favorecer una recuperación rápida, reforzar la seguridad y la estabilidad y mitigar los efectos de las circunstancias críticas.

La evacuación, realizada a través del aeropuerto de Ramón (Israel) y el paso de Kerem Abu Salem, constituye el 29.º operativo urgente llevado a cabo por la Agencia de Ayuda de EAU, en cumplimiento de las directrices del jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de EAU, para tratar a 1.000 palestinos heridos y 1.000 pacientes oncológicos, y proporcionarles la atención necesaria en hospitales del país.

Al respecto, Sultán Mohamed Al Shamsi, vicepresidente de la Agencia de Ayuda de EAU, afirmó que Emiratos mantiene sus esfuerzos para impulsar una recuperación rápida, aliviar el sufrimiento de los afectados por crisis y conflictos y contribuir a la estabilidad global, especialmente ante la situación catastrófica que afronta la población palestina. Al Shamsi señaló que EAU prosigue su respuesta humanitaria urgente mediante una serie de evacuaciones médicas de pacientes civiles y sus familias desde Gaza, en coordinación con las organizaciones internacionales pertinentes.

Añadió que las operaciones de socorro de EAU continúan a través de las entidades locales competentes bajo la supervisión de la Agencia de Ayuda, con la prestación de servicios sanitarios, fármacos y material médico a bordo del buque hospital fondeado frente a Al Arish (Egipto). A ello se suman los servicios del hospital de campaña en el sur de Gaza, cuyo objetivo es aliviar el sufrimiento humanitario que afecta a toda la sociedad, especialmente a niños, mujeres y ancianos.