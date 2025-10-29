EAU recorta el tipo clave en 25 puntos básicos

ABU DABI, 29 oct 2025 (WAM) — El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) decidió recortar en 25 puntos básicos el tipo base aplicable a la Facilidad de Depósito a un Día (ODF), del 4,15% al 3,90%, con efecto a partir del jueves 30 de octubre.

La decisión sigue al anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos de reducir en 25 puntos básicos el tipo de interés sobre saldos de reserva (IORB).

El CBUAE también resolvió mantener el tipo de interés aplicable a la obtención de liquidez a corto plazo del propio banco central en 50 puntos básicos por encima del tipo base para todas las facilidades permanentes de crédito.

El tipo base, anclado al IORB de la Reserva Federal, marca la orientación general de la política monetaria y actúa como suelo efectivo para los tipos del mercado monetario a un día en los Emiratos.