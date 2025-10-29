EAU envía el mayor convoy de camiones cisterna al norte de Gaza para atender a los desplazados palestinos

GAZA, 29 oct 2025 (WAM) — En el marco de las labores humanitarias de la operación «Chivalrous Knight 3» de Emiratos Árabes Unidos, se ha enviado al norte de Gaza el mayor convoy de camiones cisterna con el objetivo de aliviar la crisis humanitaria y responder a la aguda escasez de agua potable.

La iniciativa busca restablecer el acceso a agua segura en zonas donde la infraestructura y las fuentes hídricas han quedado gravemente dañadas por la reciente ola de desplazamientos, que ha agravado las dificultades de la población para cubrir sus necesidades más básicas.

Además del suministro de agua, se han distribuido lotes de alimentos y otros artículos de ayuda a cientos de familias desplazadas en el norte de Gaza. La medida pretende apoyar a los hogares afectados en medio de la emergencia humanitaria, reforzar la resiliencia de los residentes y aliviar su sufrimiento ante las duras condiciones del desplazamiento y la falta de bienes esenciales.

Este apoyo forma parte de una serie de iniciativas humanitarias lanzadas por Emiratos Árabes Unidos en el marco de «Chivalrous Knight 3», reflejo del firme compromiso del país con sus principios humanitarios.

EAU continúa brindando asistencia a quienes la necesitan, reforzando la resiliencia de la población civil y proporcionando lo necesario para una vida digna pese a los desafíos en curso.