El embajador de EAU presenta sus credenciales ante el presidente de Panamá

CIUDAD DE PANAMÁ, 30 oct 2025 (WAM) — Mohamed Abdullah bin Kater Al Shamsi presentó sus cartas credenciales como embajador no residente de Emiratos Árabes Unidos ante la República de Panamá al presidente José Raúl Mulino, en una ceremonia oficial celebrada en el Palacio Presidencial.

Al Shamsi trasladó a Mulino los saludos del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan; del jeque Mohamed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái; y del jeque Mansur bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, junto con sus mejores deseos de progreso y prosperidad para el Gobierno y el pueblo panameños.

Por su parte, Mulino remitió sus saludos al presidente Mohamed bin Zayed, al jeque Mohamed bin Rashid y al jeque Mansur bin Zayed, y expresó sus deseos de desarrollo y crecimiento para el Gobierno y el pueblo de Emiratos.

El mandatario deseó a Al Shamsi éxito en su labor para seguir estrechando las relaciones bilaterales en diversos ámbitos entre ambos países y reafirmó la disposición de su Gobierno a brindar todo el apoyo necesario para facilitar su misión.

Durante el encuentro, ambas partes repasaron las áreas de cooperación entre EAU y Panamá y las vías para profundizarlas con el fin de atender los intereses comunes de ambos países y pueblos.