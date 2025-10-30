EAU refuerza su ayuda a Gaza con el envío de 7.200 toneladas de alimentos y material médico

AL ARISH, 30 oct 2025 (WAM) — El buque humanitario de Emiratos Árabes Unidos, con 7.200 toneladas de alimentos, materiales de refugio y suministros médicos, arribó al puerto de Al Arish, en Egipto, antes de su traslado a la Franja de Gaza para atender necesidades urgentes.

El envío forma parte del puente aéreo y marítimo que EAU mantiene para apoyar al pueblo palestino.

Despachada en el marco de la operación «Chivalrous Knight 3», la nave transporta diversos productos alimentarios, así como ayuda de refugio y médica destinada a aliviar la grave crisis humanitaria que afrontan los habitantes de Gaza.

El cargamento y la logística se coordinaron en colaboración con varias organizaciones benéficas y humanitarias emiratíes, reflejo de los esfuerzos unificados del país y de su rápida respuesta para hacer llegar ayuda de emergencia a la población civil de la Franja.

La iniciativa se inscribe en el apoyo humanitario continuo de EAU al pueblo palestino y subraya el compromiso del país con el alivio del sufrimiento, la provisión de bienes esenciales y el refuerzo de los mecanismos de respuesta humanitaria. Reafirma, además, la firme adhesión de Emiratos a sus principios humanitarios, el respaldo a las causas justas y la asistencia a quienes se ven afectados por crisis en todo el mundo.

«Chivalrous Knight 3» encarna la visión de EAU de tender la mano en situaciones de emergencia y desastre mediante la acción coordinada de sus instituciones humanitarias, en línea con los valores perdurables de generosidad, solidaridad y compasión del país.