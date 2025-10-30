El príncipe heredero de Abu Dabi llega a Corea para asistir al Foro de APEC en representación del presidente de EAU

GYEONGJU (Corea del Sur), 30 oct 2025 (WAM) — El jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi, llegó a la República de Corea para asistir al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en representación del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

La participación de EAU en el foro responde a una invitación del presidente Lee Jae-myung y se enmarca en los esfuerzos por apoyar la cooperación económica entre las economías de APEC y explorar oportunidades para ampliar alianzas estratégicas en sectores clave.

Creado en 1989, el Foro de APEC reúne a líderes y jefes de Gobierno de sus 21 economías miembros con el fin de promover la integración económica regional mediante el impulso del libre comercio, el fomento de la inversión y el avance de los objetivos de desarrollo sostenible. Los miembros de APEC agrupan aproximadamente al 40% de la población mundial y en torno al 60% del PIB global, lo que convierte al foro en una plataforma esencial de cooperación regional para afrontar los retos de la economía mundial.