Las defensas aéreas de Emiratos interceptan 137 misiles y 209 drones desde el inicio del ataque iraní

ABU DABI, 1 mar (WAM)— El Ministerio de Defensa anunció que, desde el inicio del ataque iraní, la fuerza aérea y los sistemas de defensa aérea de Emiratos Árabes Unidos han interceptado y destruido 137 misiles balísticos y 209 drones lanzados contra el territorio del país, y destacó el alto nivel de preparación de los sistemas y su capacidad para hacer frente a diversas amenazas.

Según el Ministerio, desde el comienzo de los ataques se detectaron 137 misiles balísticos iraníes dirigidos contra Emiratos, de los cuales 132 fueron destruidos y cinco cayeron al mar. Asimismo, se identificaron 209 drones iraníes: 195 fueron interceptados y 14 cayeron dentro del territorio y en aguas del país, causando daños materiales menores.

El departamento indicó que, como consecuencia de la interceptación, algunos restos cayeron en distintas zonas del país, lo que provocó daños leves en varias instalaciones civiles.

El Ministerio aseguró que las autoridades competentes actuaron de inmediato, con plena preparación y capacidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones, y adoptaron las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la población y asegurar las áreas afectadas.

Asimismo, condenó enérgicamente el ataque y reiteró el rechazo categórico de Emiratos a este tipo de acciones, que calificó de grave escalada y de acto cobarde que amenaza la seguridad de la población y socava la estabilidad.

Subrayó que estos ataques constituyen una violación flagrante de la soberanía nacional y del derecho internacional, y afirmó que el país se reserva el pleno derecho a responder a esta escalada y a adoptar todas las medidas necesarias para proteger su territorio, a su población y a sus residentes, salvaguardando su soberanía, seguridad y estabilidad, así como sus intereses y capacidades nacionales.

El Ministerio añadió que permanece en estado de máxima alerta y plenamente preparado para afrontar cualquier amenaza, y que seguirá adoptando todas las medidas necesarias para contrarrestar con firmeza cualquier intento de socavar la seguridad y la estabilidad del país. Destacó que la protección de ciudadanos, residentes y visitantes es una prioridad absoluta e irrenunciable.

Por último, instó a la población a informarse exclusivamente a través de fuentes oficiales y a abstenerse de difundir rumores o informaciones no verificadas.