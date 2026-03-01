Aeropuertos de Dubái informa de daños leves en una terminal de DXB y cuatro empleados heridos

DUBÁI, 1 mar (WAM) — Aeropuertos de Dubái confirmó que una de las terminales del Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) sufrió daños leves en un incidente que fue rápidamente contenido.

Los equipos de emergencia fueron desplegados de inmediato y gestionan la situación en coordinación con las autoridades competentes.

Cuatro empleados resultaron heridos y recibieron atención médica inmediata.

Según la Oficina de Medios de Dubái, la mayoría de las terminales ya habían sido desalojadas de pasajeros en virtud de los planes de contingencia activados con anterioridad.

La Oficina señaló que se facilitarán nuevas actualizaciones a medida que haya más información disponible.