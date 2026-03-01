Restos de una interceptación aérea provocan un incendio en el puerto de Jebel Ali, sin heridos

DUBÁI, 1 mar (WAM) — Las autoridades de Dubái confirmaron que restos derivados de una interceptación aérea provocaron un incendio en uno de los atraques del puerto de Jebel Ali. Equipos de la Defensa Civil acudieron de inmediato al lugar y continúan trabajando para extinguir completamente el fuego.

No se han registrado heridos, según informó la Oficina de Medios de Dubái.

Las autoridades instaron a la población a no difundir un vídeo antiguo del incendio ocurrido en el puerto de Jebel Ali el 7 de julio de 2021, ya que podría generar información engañosa.

La Oficina añadió que se facilitarán más detalles a medida que estén disponibles.