Abdalá bin Zayed mantiene conversaciones con varios ministros para abordar la escalada tras los ataques iraníes

ABU DABI, 1 mar (WAM) — El jeque Abdalá bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, mantuvo conversaciones telefónicas con varios ministros de Exteriores de países aliados para analizar la evolución de la situación regional tras los “ataques flagrantes” con misiles lanzados por Irán contra Emiratos y otros Estados de la región.
Durante estas llamadas, el jefe de la diplomacia emiratí habló con Husein al Sheij, vicepresidente del Estado de Palestina; el jeque Mohamed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, primer ministro y ministro de Exteriores de Qatar; Ayman Safadi, vice primer ministro y ministro de Exteriores y Expatriados de Jordania; Antonio Tajani, vice primer ministro y ministro de Exteriores de Italia; Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia; el jeque Jarrah Jaber Al Ahmad Al Sabah, ministro de Exteriores de Kuwait; Abdullatif bin Rashid Al Zayani, ministro de Exteriores de Baréin; Subrahmanyam Jaishankar, ministro de Asuntos Exteriores de India; Badr Abdelatty, ministro de Exteriores, Emigración y Expatriados de Egipto; Asaad Al Shaibani, ministro de Exteriores y Expatriados de Siria; Yvette Cooper, secretaria de Estado de Asuntos Exteriores del Reino Unido; José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España; Hakan Fidan, ministro de Exteriores de Turquía; Javier Martínez-Acha, ministro de Exteriores de Panamá; y Günter Sautter, asesor de Política Exterior y de Seguridad del canciller federal de Alemania.
Las conversaciones abordaron las graves consecuencias de la escalada regional en curso, la ampliación del conflicto y lo que calificaron de continuas violaciones iraníes, que podrían socavar la seguridad regional e internacional y poner en riesgo la estabilidad económica mundial y la seguridad energética.
El jeque Abdalá y sus interlocutores condenaron enérgicamente los ataques iraníes contra Emiratos y otros países de la región, y afirmaron el derecho pleno y legítimo de los Estados afectados a responder de manera que salvaguarden su soberanía, su seguridad, su integridad territorial y la protección de sus ciudadanos y residentes, de conformidad con el derecho internacional.
Los ministros subrayaron además la importancia de actuar con contención y de priorizar un diálogo serio y responsable para resolver la actual crisis de forma que se garantice la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de los pueblos de la región.