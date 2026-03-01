Aeropuertos de Abu Dabi informa de un fallecido y siete heridos tras la interceptación de un dron dirigido contra el aeropuerto Zayed

ABU DABI, 1 mar (WAM) — Aeropuertos de Abu Dabi informó de que las autoridades competentes del emirato gestionaron un incidente derivado de la interceptación de un dron que tenía como objetivo el Aeropuerto Internacional Zayed. La caída de restos provocó la muerte de un ciudadano de nacionalidad asiática y dejó siete personas heridas.
La entidad instó a la población a no difundir rumores ni informaciones inexactas y subrayó la necesidad de remitirse exclusivamente a fuentes oficiales para obtener noticias. Asimismo, aseguró que cualquier novedad será comunicada tan pronto como se disponga de información confirmada.