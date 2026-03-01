Restos de un dron interceptado impactan en la fachada de una de las torres Etihad en Abu Dabi

ABU DABI, 1 mar (WAM) — Las autoridades competentes de Abu Dabi gestionaron un incidente derivado de la caída de restos de un dron, tras ser interceptado por los sistemas de defensa aérea, sobre la fachada de uno de los edificios de las Etihad Towers. El suceso dejó heridas leves a una mujer y a su hijo, además de causar daños materiales menores.

La Oficina de Medios de Abu Dabi precisó que los sonidos escuchados en distintos puntos del emirato se debieron a las operaciones de interceptación llevadas a cabo con éxito, e instó a la población a no difundir rumores ni informaciones engañosas y a remitirse exclusivamente a fuentes oficiales. Asimismo, aseguró que se comunicarán nuevas actualizaciones en cuanto estén disponibles.