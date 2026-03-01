Las defensas aéreas de Emiratos interceptan 165 misiles balísticos, dos de crucero y 541 drones

ABU DABI, 1 mar (WAM) — El Ministerio de Defensa informó de que la fuerza aérea y los sistemas de defensa aérea de Emiratos Árabes Unidos han hecho frente hasta el momento a 165 misiles balísticos, dos misiles de crucero y 541 drones iraníes desde el inicio del ataque lanzado por Irán.

Según el Ministerio, en la mañana del segundo día de la ofensiva las fuerzas emiratíes destruyeron 20 misiles balísticos, mientras que ocho cayeron al mar. También fueron abatidos dos misiles de crucero y 311 drones. No obstante, 21 drones impactaron en objetivos civiles. El departamento reiteró la capacidad de la fuerza aérea y de la defensa antiaérea para afrontar distintas amenazas.

Desde el comienzo del ataque iraní, el 28 de febrero de 2026, se han detectado 165 misiles balísticos lanzados desde Irán contra Emiratos, de los cuales 152 fueron destruidos y 13 cayeron en aguas marítimas. Asimismo, se identificaron y destruyeron dos misiles de crucero.

En total, se detectaron 541 drones iraníes: 506 fueron interceptados y destruidos, mientras que 35 cayeron dentro del país y causaron daños materiales. Los incidentes dejaron tres fallecidos —de nacionalidad pakistaní, nepalí y bangladesí— y 58 heridos leves entre ciudadanos emiratíes y personas de nacionalidad egipcia, etíope, filipina, pakistaní, iraní, india, bangladesí, esrilanquesa, azerbaiyana, yemení, ugandesa, eritrea, libanesa y afgana.

El Ministerio indicó que restos de los proyectiles interceptados cayeron en distintas zonas del país, lo que ocasionó daños materiales de carácter leve a moderado en varias propiedades civiles.

Por último, reiteró su plena disposición para hacer frente a cualquier amenaza y subrayó que la seguridad de ciudadanos, residentes y visitantes sigue siendo una prioridad absoluta e irrenunciable.