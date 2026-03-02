Los presidentes de Emiratos y Chipre abordan las repercusiones de la escalada regional

ABU DABI, 2 mar (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica de su homólogo de la República de Chipre, Nikos Christodoulides, en la que analizaron las graves repercusiones de la escalada militar en la región para la seguridad y la estabilidad regionales.

Ambas partes subrayaron la necesidad de frenar la escalada para evitar una ampliación del conflicto, ante las serias consecuencias que podría acarrear para la seguridad y la estabilidad en la región.

Asimismo, hicieron un llamamiento al diálogo y a las soluciones diplomáticas para abordar las distintas cuestiones de forma que se preserve la paz y la estabilidad regionales.