El equipo de gestión de emergencias de Abu Dabi celebra una reunión urgente para evaluar la situación regional y garantizar la continuidad de los servicios

ABU DABI, 1 mar (WAM) — El Equipo de Gestión de Emergencias, Crisis y Desastres de Abu Dabi celebró una reunión de coordinación urgente por vía telemática, presidida por el general Ahmed Saif bin Zaitoon Al Muhairi, comandante en jefe de la Policía de Abu Dabi y jefe del equipo, en respuesta a la evolución de la situación regional y sus posibles repercusiones.

Durante el encuentro, los participantes analizaron de forma integral el contexto actual y los escenarios potenciales, evaluaron los niveles de preparación en los sectores estratégicos, revisaron la eficacia de los planes de respuesta y examinaron las medidas de continuidad operativa aplicadas por las autoridades competentes. El equipo confirmó la activación de mecanismos de seguimiento permanente las 24 horas y el refuerzo de la coordinación operativa con socios estratégicos para garantizar un intercambio ágil de información y una toma de decisiones fundamentada, en línea con las mejores prácticas internacionales.

La reunión subrayó que el sistema de gestión de emergencias de Abu Dabi opera dentro de un marco preventivo basado en el análisis de riesgos procedentes de múltiples fuentes. Los planes operativos se actualizan de forma periódica y se ajustan a la evolución de los acontecimientos para asegurar la continuidad ininterrumpida de los servicios esenciales, especialmente en los sectores de energía, sanidad, transporte, seguridad alimentaria y comunicaciones.

El equipo también examinó el grado de preparación de los centros de mando y control, así como la eficacia de los sistemas de alerta temprana y apoyo logístico. Asimismo, revisó los planes de continuidad de las entidades gubernamentales para garantizar su integración en un marco unificado que refuerce la resiliencia del emirato y su capacidad de respuesta ante distintos escenarios.

Los participantes insistieron en la importancia de una comunicación institucional y mediática responsable, así como de proporcionar información precisa y oportuna, con el fin de reforzar la confianza pública y limitar la difusión de rumores. Señalaron que las autoridades competentes siguen de cerca la evolución de la situación y adoptan las medidas necesarias sobre la base de evaluaciones profesionales rigurosas.

El general Al Muhairi afirmó que la reunión forma parte del enfoque preventivo de Abu Dabi ante los acontecimientos regionales e internacionales. “El sistema de gestión de emergencias y crisis opera conforme a planes aprobados y escenarios cuidadosamente diseñados que contemplan diversos desarrollos posibles. Se ha confirmado la plena preparación de las autoridades competentes, así como la prestación ininterrumpida y eficiente de los servicios esenciales. Queremos tranquilizar a la población: la situación en Abu Dabi es estable y todas las entidades trabajan de forma coordinada para proteger vidas y bienes y preservar los logros de desarrollo del emirato”, señaló.

Añadió que la preparación anticipada, la claridad en la asignación de responsabilidades y la inversión sostenida en capacidades humanas y tecnológicas constituyen la base del sistema. “Seguimos comprometidos con el fortalecimiento de la resiliencia institucional y con la mejora de la coordinación con nuestros socios a nivel local y federal, garantizando que cualquier eventualidad se gestione con eficiencia y profesionalidad, manteniendo la continuidad de la actividad y la estabilidad social”, afirmó.

La reunión concluyó con el compromiso de mantener el seguimiento constante de la situación y de actualizar planes y procedimientos cuando sea necesario, reforzando la coordinación e integración entre las entidades implicadas. El equipo expresó su reconocimiento a los organismos intervinientes y a su personal sobre el terreno por su rápida actuación, su eficacia y su profesionalidad.

Estas acciones, señalaron, consolidan a Abu Dabi como un referente en gestión de riesgos y refuerzan la preparación general dentro de un marco integrado basado en la responsabilidad compartida, la eficiencia y la anticipación.