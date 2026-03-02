El presidente de NCEMA: Emiratos saldrá de esta fase más fuerte y resiliente

ABU DABI, 1 mar (WAM) — El presidente de la Autoridad Nacional de Gestión de Emergencias, Crisis y Desastres (NCEMA), Ali Saeed Al Neyadi, afirmó que Emiratos Árabes Unidos confía en superar esta etapa “más fuerte y resiliente”, respaldado por la visión de su liderazgo, la solidez de sus instituciones y la conciencia de su sociedad.

“Durante los dos últimos días, Emiratos ha sido testigo de una respuesta nacional coordinada en la que han participado todas las autoridades competentes. Los acontecimientos se gestionaron con un alto grado de profesionalidad, en plena consonancia con los estándares nacionales de preparación y mediante una coordinación fluida entre las entidades implicadas”, señaló Al Neyadi en un comunicado sobre la situación actual.

Añadió que se reconoce la labor de todos los equipos sobre el terreno, que desempeñaron sus funciones con profesionalidad y un marcado sentido de responsabilidad nacional. Sus esfuerzos, dijo, reflejan un elevado nivel de preparación, una coordinación disciplinada y funciones claramente definidas, lo que reafirma la capacidad del sistema nacional para responder con rapidez y de manera organizada conforme a los planes aprobados y a procedimientos precisos.

Desde el inicio, subrayó, se activó el marco nacional de gestión de emergencias y se elevaron los niveles de preparación operativa sobre la base de evaluaciones continuas e integrales de riesgos y amenazas. Estas medidas garantizaron la protección de vidas, la salvaguarda de los activos nacionales y la continuidad ininterrumpida de los servicios esenciales. Lo logrado, afirmó, es fruto de una inversión institucional sostenida en preparación, planificación preventiva, ejercicios nacionales conjuntos y desarrollo de capacidades resilientes diseñadas para responder eficazmente a distintos escenarios.

En este contexto, destacó que la conciencia y el compromiso demostrados por ciudadanos y residentes son valorados y reconocidos. La cohesión, la confianza y la cooperación mostradas por la comunidad reflejan el espíritu de responsabilidad que caracteriza al país. Esta sintonía entre instituciones y sociedad constituye, añadió, uno de los pilares de la preparación nacional y refuerza la capacidad del país para afrontar los desafíos con confianza y serenidad.

“Esta fase ha vuelto a demostrar que Emiratos cuenta con un sistema nacional de preparación sólido y maduro, que opera bajo un marco de gobernanza claro y una estructura de respuesta coordinada al más alto nivel. Las autoridades continúan supervisando la evolución de los acontecimientos las 24 horas del día, realizando evaluaciones constantes y aplicando las medidas necesarias para mantener el máximo nivel de preparación”, afirmó.

Al Neyadi reiteró que Emiratos confía en salir de este periodo “más fuerte y resiliente”, apoyado en la visión de su liderazgo, la fortaleza de sus instituciones y la conciencia de su sociedad.

Para concluir, señaló que la seguridad, la protección y la estabilidad de la comunidad siguen siendo una prioridad nacional absoluta. Animó a la población a seguir las orientaciones oficiales, informarse exclusivamente a través de fuentes autorizadas y abstenerse de difundir contenidos no verificados. Las actualizaciones, aseguró, se comunicarán de manera transparente y clara a medida que evolucione la situación.