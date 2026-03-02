El presidente de Emiratos recibe una llamada del presidente de Estados Unidos

ABU DABI, 2 mar (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante la conversación, ambos abordaron los “ataques flagrantes” de Irán contra el territorio de Emiratos y de varios países aliados en la región.

Los dos dirigentes analizaron asimismo la evolución de la situación regional y sus repercusiones para la seguridad y la paz tanto regionales como internacionales, e intercambiaron puntos de vista al respecto.