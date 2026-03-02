El presidente de Siria condena los ataques iraníes y expresa su solidaridad con Emiratos en una llamada con el mandatario emiratí

ABU DABI, 2 mar (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió este lunes una llamada telefónica del presidente de Siria, Ahmed Al Sharaa, quien expresó la solidaridad de su país con Emiratos tras los “ataques flagrantes” de Irán contra su territorio y el de otros Estados. Al Sharaa manifestó además el apoyo de Siria a todas las medidas destinadas a salvaguardar la seguridad y la estabilidad emiratíes.
El presidente emiratí agradeció a su homólogo sirio la postura de apoyo de su país.
Durante la conversación, ambos dirigentes abordaron también los últimos acontecimientos en la región y sus graves repercusiones para la paz y la estabilidad regionales e internacionales, y subrayaron la importancia de dar prioridad al diálogo e intensificar los esfuerzos diplomáticos para preservar la seguridad regional y evitar nuevas tensiones y crisis.