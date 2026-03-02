El presidente de Emiratos y el emir de Kuwait abordan la situación regional y sus implicaciones para la seguridad

ABU DABI, 2 mar (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, mantuvo una conversación telefónica con el emir del Estado de Kuwait, el jeque Mishal Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, en la que analizaron la evolución de la situación en la región y sus repercusiones para la seguridad y la estabilidad.

Durante la llamada, ambos dirigentes condenaron los “ataques flagrantes” de Irán contra el territorio de Emiratos, Kuwait y otros países de la región, y subrayaron que estos actos constituyen una clara violación de la soberanía de los Estados, amenazan la seguridad regional y socavan la estabilidad tanto regional como internacional.

Asimismo, destacaron la necesidad de poner fin de inmediato a las acciones de escalada y de retomar el diálogo y las soluciones diplomáticas de forma que se preserve la seguridad regional y se evite una mayor intensificación del conflicto.