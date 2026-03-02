El presidente de Emiratos recibe una llamada del primer ministro de Albania sobre la escalada regional

ABU DABI, 2 mar (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del primer ministro de Albania, Edi Rama, quien reiteró la condena de su país a los “ataques flagrantes” de Irán contra el territorio emiratí y el de otros Estados, y subrayó que constituyen una violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

Rama expresó además la solidaridad de Albania con Emiratos en todas las medidas que adopte para defender su soberanía, su seguridad y a su población. El presidente emiratí agradeció al jefe del Gobierno albanés la postura de apoyo de su país.

Durante la conversación, ambos dirigentes analizaron la rápida evolución de la situación en la región en el contexto de la grave escalada militar y destacaron la necesidad de frenar la escalada y evitar una ampliación del conflicto que podría situar a la región en una fase peligrosa de inestabilidad y tensión, con repercusiones para la paz y la seguridad regionales, así como para los intereses globales.