El príncipe heredero de Abu Dabi llega a Quito en visita oficial

QUITO, 2 mar (WAM) — El jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi, llegó a Quito por invitación del presidente de la República de Ecuador, Daniel Noboa, en una visita que refleja el compromiso de ambos países de reforzar las relaciones bilaterales y avanzar en su asociación estratégica en ámbitos de interés común.

A su llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Tababela, al este de Quito, el príncipe heredero fue recibido por la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, María Gabriela Sommerfeld Rosero.

Se celebró una ceremonia oficial de recepción, durante la cual el jeque Khaled pasó revista a la guardia de honor formada para darle la bienvenida.

El príncipe heredero viaja acompañado por el jeque Khalifa bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan, presidente de la Corte del Príncipe Heredero de Abu Dabi; Humaid Obaid Abu Shabas, presidente de la Autoridad de Rendición de Cuentas de Emiratos; Maryam Eid AlMheiri, presidenta de la Oficina de Medios de Abu Dabi y asesora de Relaciones Estratégicas en la Corte del Príncipe Heredero; Ghanem Sultan Ahmed Alsuwaidi, asesor de Asuntos de Seguridad en la Corte del Príncipe Heredero; Ibrahim Salem Al Alawi, embajador no residente de Emiratos en Ecuador; y Omar Al Zaabi, presidente de EDGE Commercial en el grupo EDGE.