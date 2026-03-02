El presidente de la República Democrática del Congo expresa su solidaridad con Emiratos tras los ataques iraníes

ABU DABI, 2 mar (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi.

Durante la conversación, Tshisekedi expresó la condena de su país a los “ataques flagrantes” de Irán contra Emiratos y otros Estados aliados, y manifestó la solidaridad de la República Democrática del Congo con el país en todas las medidas que adopte para preservar su seguridad, su estabilidad y la protección de su territorio y de sus ciudadanos.

El presidente emiratí agradeció a Tshisekedi la postura de apoyo del Congo hacia Emiratos.