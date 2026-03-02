El presidente de Senegal expresa su solidaridad con Emiratos tras los ataques iraníes en una llamada con el mandatario emiratí

ABU DABI, 2 mar (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye.

Durante la conversación, el mandatario senegalés expresó la condena de su país a los “ataques flagrantes” de Irán contra Emiratos y otros Estados aliados, y manifestó la solidaridad de Senegal con el país en todas las medidas que adopte para preservar su seguridad, su estabilidad y la protección de su territorio y de sus ciudadanos.

El presidente emiratí agradeció a su homólogo senegalés la postura de apoyo de su país hacia Emiratos.