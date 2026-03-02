El presidente de Kenia expresa su solidaridad con Emiratos tras los ataques iraníes en una llamada con el mandatario emiratí

ABU DABI, 2 mar (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del presidente de Kenia, William Samoei Ruto.

Durante la conversación, el mandatario keniano condenó los “ataques flagrantes” de Irán contra Emiratos y expresó la solidaridad de su país con el Estado del Golfo en todas las medidas que adopte para salvaguardar su seguridad, su estabilidad y la protección de sus ciudadanos.

Por su parte, el presidente emiratí agradeció a su homólogo keniano la postura de apoyo de Kenia hacia Emiratos.

Ambos dirigentes analizaron además la evolución de la situación en la región y la grave escalada en curso, y subrayaron la importancia de dar prioridad al diálogo y a las soluciones diplomáticas para abordar las distintas cuestiones de forma que se preserve la seguridad y la estabilidad regionales y se eviten nuevas tensiones y crisis.