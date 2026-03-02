La Liga Árabe rechaza de forma categórica cualquier vulneración de la soberanía de un Estado árabe bajo cualquier pretexto

EL CAIRO, 2 mar (WAM) — Los Estados miembros de la Liga de los Estados Árabes expresaron su firme condena y rechazo al atentado contra la soberanía y la integridad territorial de varios países árabes que fueron objeto de ataques iraníes, al considerar que constituyen una violación flagrante del derecho internacional, de las convenciones vigentes y de los principios de buena vecindad.

Asimismo, subrayaron que tales acciones entrañan graves riesgos para la seguridad y la estabilidad de los países árabes y de la región en su conjunto.

En un comunicado difundido anoche por la organización, los Estados miembros afirmaron que la seguridad de los países árabes es indivisible y rechazaron de manera categórica cualquier vulneración de la soberanía de un Estado árabe bajo cualquier pretexto. Instaron a la República Islámica de Irán a cesar de inmediato las acciones de escalada, actuar con contención y abstenerse de ampliar el alcance del conflicto, al tiempo que advirtieron de las graves e indeseables consecuencias que podrían derivarse.

Los Estados miembros expresaron también su reconocimiento a los esfuerzos diligentes y las gestiones diplomáticas emprendidas por el Sultanato de Omán y por varios países hermanos, en particular la República Árabe de Egipto y el Estado de Qatar, así como por naciones amigas, con el objetivo de evitar a la región los riesgos de una mayor escalada. Subrayaron la importancia de dar continuidad y respaldo a dichas iniciativas.