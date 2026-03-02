Abdalá bin Zayed mantiene contactos con ministros para abordar la escalada tras los ataques iraníes

ABU DABI, 2 mar (WAM) — El jeque Abdalá bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, mantuvo conversaciones telefónicas con varios primeros ministros y titulares de Exteriores para analizar la grave evolución de la situación regional y sus implicaciones para la seguridad y la estabilidad, tras los “ataques flagrantes” con misiles lanzados por Irán contra Emiratos y otros países aliados en la región.
El jefe de la diplomacia emiratí habló con el primer ministro del Líbano, Nawaf Salam; el primer ministro de Albania, Edi Rama; el vice primer ministro y ministro de Exteriores de Luxemburgo, Xavier Bettel; el vice primer ministro para Relaciones Internacionales y ministro de Exteriores de Montenegro, Ervin Ibrahimović; el vice primer ministro y ministro de Exteriores y Turismo de Malta, Ian Borg; el ministro de Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano; el ministro de Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita; el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar; el ministro de Exteriores de Países Bajos, Tom Berendsen; el ministro de Exteriores de Uzbekistán, Bakhtiyor Saidov; el ministro de Exteriores de Lituania, Kęstutis Budrys; el ministro de Exteriores de Bosnia y Herzegovina, Elmedin Konaković; la ministra de Exteriores de Rumanía, Oana Țoiu; el ministro de Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Pablo Quirno; la ministra de Exteriores y Comercio y ministra de Defensa de Irlanda, Helen McEntee; la ministra federal de Asuntos Europeos e Internacionales de Austria, Beate Meinl-Reisinger; el ministro de Exteriores y Comercio de Hungría, Péter Szijjártó; el ministro de Asuntos Exteriores y Europeos de Croacia, Gordan Grlić Radman; y el ministro de Exteriores y Comercio Exterior de Macedonia del Norte, Timčo Mucunski.
Las conversaciones abordaron las repercusiones de la escalada regional, los graves riesgos derivados de la ampliación del conflicto y la continuidad de los ataques y violaciones iraníes, así como su potencial para socavar la seguridad regional e internacional y poner en peligro la estabilidad económica mundial y la seguridad energética.
Durante las llamadas, el jeque Abdalá aseguró que todos los residentes y visitantes en Emiratos se encuentran a salvo.
Tanto el ministro emiratí como sus interlocutores condenaron enérgicamente los ataques iraníes contra Emiratos y otros países de la región, y reafirmaron el derecho pleno y legítimo de los Estados afectados a responder de manera que salvaguarden su soberanía, su seguridad, su integridad territorial y la protección de sus ciudadanos y residentes, de conformidad con el derecho internacional.
Los ministros coincidieron asimismo en que la fase actual exige intensificar los esfuerzos regionales e internacionales para reducir la tensión, actuar con la máxima contención, apostar por soluciones diplomáticas y entablar un diálogo serio y responsable que permita superar la crisis y atender las aspiraciones de los pueblos de la región a un futuro de seguridad y estabilidad sostenible.