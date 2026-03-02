Los presidentes de Emiratos y Chad abordan la situación regional en una llamada telefónica

ABU DABI, 2 mar (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica de su homólogo de Chad, Mahamat Idriss Déby Itno.

Durante la conversación, el mandatario chadiano condenó los “ataques flagrantes” de Irán contra Emiratos y otros países aliados en la región, y reafirmó la solidaridad de su país con el Estado del Golfo.

El presidente emiratí agradeció a Déby Itno la postura de apoyo de Chad hacia Emiratos.

Ambos dirigentes analizaron además los últimos acontecimientos en la región y subrayaron la importancia de poner fin de inmediato a las acciones de escalada y de dar prioridad al diálogo y la diplomacia para abordar las distintas cuestiones de forma que se preserve la seguridad y la estabilidad regionales.