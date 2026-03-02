El príncipe heredero de Abu Dabi deposita una ofrenda floral en el Monumento a la Independencia en Quito

QUITO, 2 mar (WAM) — El jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi, visitó la Plaza de la Independencia (Plaza Grande) en Quito y depositó una ofrenda floral ante el Monumento a la Independencia en homenaje a los héroes de la independencia de Ecuador.

A su llegada a la plaza, fue recibido por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa. Ambos dirigentes pasaron revista a una guardia de honor formada para la ocasión.

La ceremonia incluyó la interpretación del himno nacional de Ecuador, seguida de un minuto de silencio observado por el príncipe heredero en tributo a los héroes nacionales. Posteriormente se celebró un desfile de la guardia de honor, en un acto que puso de relieve el profundo significado histórico del lugar y su relevancia en la memoria colectiva del país.

La Plaza de la Independencia es uno de los símbolos nacionales más emblemáticos de Ecuador, estrechamente vinculada a su proceso emancipador. En su centro se alza el Monumento a la Independencia, inaugurado oficialmente en 1906, como homenaje permanente a los sacrificios de los héroes nacionales y como uno de los principales referentes del patrimonio histórico ecuatoriano.

El príncipe heredero estuvo acompañado por el jeque Khalifa bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan, presidente de la Corte del Príncipe Heredero de Abu Dabi; Humaid Obaid Abu Shabas, presidente de la Autoridad de Rendición de Cuentas de Emiratos; Maryam Eid AlMheiri, presidenta de la Oficina de Medios de Abu Dabi y asesora de Relaciones Estratégicas en la Corte del Príncipe Heredero; Ghanem Sultan Ahmed Alsuwaidi, asesor de Asuntos de Seguridad en la Corte del Príncipe Heredero; Ibrahim Salem Al Alawi, embajador no residente de Emiratos en Ecuador; y Omar Al Zaabi, presidente de EDGE Commercial en el grupo EDGE.