Emiratos convoca al embajador iraní y entrega una nota de protesta por los “ataques terroristas”

ABU DABI, 2 mar (WAM) — El Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos convocó al embajador de la República Islámica de Irán en el país, Reza Ameri, y le entregó una nota de protesta en términos enérgicos en la que expresó la condena “más firme” de Abu Dabi a lo que calificó de ataques terroristas y agresiones iraníes.

El Ministerio subrayó que el ataque contra el territorio emiratí constituye una violación flagrante de su soberanía, una amenaza para su seguridad nacional y una clara vulneración de las convenciones internacionales, resoluciones y normas establecidas.

Durante la comparecencia del diplomático iraní, el ministro de Estado, Jalifa Shaheen Al Marar, expresó el rechazo categórico de Emiratos a cualquier justificación o explicación ofrecida por el Gobierno iraní respecto a la escalada hostil que tuvo como objetivo emplazamientos civiles, incluidas zonas residenciales, aeropuertos, puertos e instalaciones de servicios, poniendo en riesgo a la población.

Al Marar subrayó que esta grave e irresponsable escalada ignora la postura clara de Emiratos de no permitir que su territorio sea utilizado para ninguna acción militar contra Irán.

Añadió que los ataques contravienen los principios de buena vecindad y la Carta de las Naciones Unidas, y socavan la vía de la desescalada y las soluciones pacíficas que Emiratos ha defendido de manera constante en su relación con Teherán.

El ministro advirtió asimismo de las graves repercusiones que estos hechos podrían tener en las relaciones bilaterales, con impacto directo en los ámbitos político, económico y comercial.

Por último, reiteró la exigencia de que se respete la soberanía emiratí y de que los ataques cesen de forma inmediata e incondicional, y afirmó que el país se reserva el derecho a responder en pleno ejercicio de sus derechos legales.