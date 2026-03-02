El príncipe heredero de Abu Dabi y el presidente de Ecuador abordan el refuerzo de la cooperación bilateral tras el anuncio de un acuerdo de asociación económica integral

QUITO (ECUADOR), 2 de marzo de 2026 (WAM) — El jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi, llegó al Palacio de Carondelet, en Quito, donde fue recibido con una ceremonia oficial en la que se interpretaron los himnos nacionales de Emiratos Árabes Unidos y de la República del Ecuador.

El jeque Khaled y el presidente Daniel Noboa pasaron revista a la guardia de honor, formada en el patio del palacio para rendirles homenaje.

Al inicio del encuentro, el príncipe heredero transmitió a Noboa los saludos del presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, junto con sus mejores deseos de salud y bienestar, así como de progreso y desarrollo continuados para Ecuador y su pueblo.

Por su parte, el presidente ecuatoriano dio la bienvenida a la visita del príncipe heredero para seguir reforzando los lazos de amistad y cooperación entre ambos países. Noboa pidió asimismo que se trasladaran sus saludos al presidente emiratí, junto con sus deseos de prosperidad y progreso duraderos para Emiratos y su población.

Durante la reunión se abordaron vías para profundizar la asociación entre Emiratos y Ecuador y ampliar la cooperación en sectores prioritarios como la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible, las energías limpias y renovables y la tecnología avanzada, además de promover inversiones conjuntas que respalden intereses compartidos e impulsen la diversificación económica.

Tras el encuentro, se anunció formalmente el Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés) entre ambos países. En la ceremonia también se dio a conocer un acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Inversiones de Emiratos y el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador para explorar nuevas oportunidades de inversión en sectores prioritarios de interés común.

Asimismo, se presentó un memorando de entendimiento entre el grupo EDGE y el Ministerio de Defensa Nacional de Ecuador para reforzar la colaboración en infraestructuras de seguridad en el marco de un programa conjunto valorado en 250 millones de dólares, centrado en el desarrollo de sistemas de vigilancia y el fortalecimiento de la protección fronteriza.

La Autoridad de Rendición de Cuentas de Emiratos y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Ecuador anunciaron, por su parte, un memorando de entendimiento para reforzar la cooperación bilateral en la lucha contra la corrupción y promover la integridad, la buena gobernanza y la transparencia en el sector público.

En el marco de los esfuerzos por fomentar la colaboración entre los sectores público y privado de ambos países, se encuentran actualmente en discusión proyectos de desarrollo y acuerdos de cooperación por un valor superior a los 3.000 millones de dólares, lo que refleja la profundidad de la relación bilateral y abre nuevas perspectivas de asociación económica en sectores prioritarios.

Emiratos Árabes Unidos es un socio comercial clave de Ecuador en la región árabe y en África. El comercio no petrolero entre ambos países alcanzó aproximadamente 373,6 millones de dólares en 2025, lo que supone un crecimiento notable respecto a años anteriores.

El CEPA tiene como objetivo reducir aranceles y eliminar barreras al comercio bilateral mediante el fortalecimiento de la cooperación y la creación de alianzas estratégicas entre los sectores público y privado. El acuerdo se centra en áreas prioritarias como la energía limpia, la tecnología avanzada, la minería, la logística y la agricultura, entre otros sectores de interés común.

Ecuador se ha convertido en el cuarto país latinoamericano en firmar un Acuerdo de Asociación Económica Integral con Emiratos, tras Costa Rica (abril de 2025), Chile (noviembre de 2025) y Colombia (abril de 2024).

El acuerdo forma parte de la estrategia emiratí para ampliar su red de socios comerciales en la región. Actualmente, Emiratos mantiene negociaciones con Perú para cerrar un acuerdo similar, en línea con su compromiso de reforzar la cooperación económica sostenible y diversificar el comercio en América del Sur.