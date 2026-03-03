Comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos en respuesta a una información inexacta de Bloomberg

ABU DABI, 3 de marzo de 2026 (WAM) — El Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos ha rechazado de forma categórica lo que califica de afirmaciones falsas y engañosas publicadas por Bloomberg sobre las capacidades defensivas avanzadas del país.

Según el ministerio, dichas aseveraciones carecen de fundamento y distorsionan el alto nivel de preparación, sofisticación tecnológica y capacidad operativa de Emiratos. Asimismo, subrayó la importancia de un periodismo responsable y de verificar la información con fuentes oficiales antes de difundir informaciones inexactas.

Emiratos dispone, según el comunicado, de sistemas de defensa aérea diversos, integrados y de múltiples capas, capaces de hacer frente con elevada eficacia a todo tipo de amenazas aéreas. Estos sistemas, de largo, medio y corto alcance, ofrecen una protección integral del espacio aéreo nacional.

El país cuenta además con una sólida reserva estratégica de municiones, que garantiza la capacidad sostenida de interceptación y respuesta durante periodos prolongados, al tiempo que mantiene plena operatividad para salvaguardar la seguridad nacional y la soberanía.

El ministerio reafirmó que las capacidades defensivas avanzadas de Emiratos, su preparación institucional y su marco integrado de seguridad nacional permanecen firmes y sin menoscabo alguno. Añadió que la seguridad de los ciudadanos, residentes y visitantes seguirá siendo una prioridad absoluta.