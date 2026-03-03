El Ministerio de Defensa de Qatar intercepta y neutraliza dos misiles balísticos

DOHA, 3 de marzo de 2026 (WAM) — El Ministerio de Defensa de Qatar anunció que ha interceptado y neutralizado con éxito dos misiles balísticos que tenían como objetivo varias zonas del país.

Según informó la agencia oficial Qatar News Agency (QNA), el ministerio aseguró que la amenaza fue neutralizada de inmediato tras su detección, de acuerdo con los planes operativos previamente aprobados, y que ambos misiles fueron interceptados antes de alcanzar territorio qatarí.

La cartera subrayó además que las Fuerzas Armadas de Qatar disponen de todas las capacidades y recursos necesarios para salvaguardar y defender la soberanía y la integridad territorial del país, así como para responder con firmeza ante cualquier amenaza externa.