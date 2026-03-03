El Ministerio de Defensa de Qatar presenta un balance de los ataques desde el inicio de la ofensiva iraní

DOHA, 3 de marzo de 2026 (WAM) — El Ministerio de Defensa de Qatar ha difundido un balance de los ataques registrados desde el inicio de la ofensiva iraní y ha confirmado la detección de varios objetivos aéreos y misiles, la mayoría de los cuales fueron interceptados con éxito.
Según el ministerio, fueron neutralizados dos cazas SU-24, tres misiles de crucero y 98 de los 101 misiles balísticos detectados, así como 24 de los 39 drones identificados.
La cartera subrayó que las Fuerzas Armadas de Qatar disponen de todas las capacidades y recursos necesarios para salvaguardar y defender la soberanía y la integridad territorial del país y responder con firmeza ante cualquier amenaza externa.