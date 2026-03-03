El primer ministro de Canadá reafirma su solidaridad con Emiratos en una llamada con el presidente emiratí

ABU DABI, 3 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del primer ministro de Canadá, Mark Carney, en la que ambos abordaron la grave escalada en curso en la región y sus repercusiones para la seguridad y la estabilidad regionales.

Durante la conversación, el jefe del Gobierno canadiense reafirmó la solidaridad de su país con Emiratos tras los ataques iraníes dirigidos contra su territorio y contra otros Estados de la región. Asimismo, expresó la condena de Canadá a estas acciones, que calificó de flagrante violación de la soberanía de los Estados y de los principios del derecho internacional, además de una amenaza para la seguridad y la estabilidad regional e internacional.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció al primer ministro canadiense la postura de apoyo expresada por su país.

El presidente emiratí subrayó además la necesidad de un cese inmediato de las acciones de escalada y de retomar un diálogo serio y soluciones diplomáticas para superar la actual crisis y preservar la seguridad y la estabilidad en la región.