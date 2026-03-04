El presidente de Emiratos aborda con su homólogo sudafricano la escalada militar en la región

ABU DABI, 3 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, con quien analizó los graves acontecimientos militares y de seguridad en la región y la amenaza que representan para la paz y la seguridad tanto regional como internacional.

Ramaphosa condenó los ataques iraníes dirigidos contra Emiratos y otros países de la región y afirmó que constituyen una violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció al presidente sudafricano la postura de apoyo expresada hacia Emiratos.

Ambos dirigentes hicieron un llamamiento a un cese inmediato de la escalada militar y pidieron medidas de desescalada y soluciones diplomáticas para evitar nuevas crisis en la región, ante los riesgos que supone para la seguridad y la estabilidad, así como por su posible impacto en el comercio y la economía mundial.