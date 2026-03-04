El presidente de Emiratos Árabes Unidos recibe una llamada de su homólogo de Comoras sobre la situación regional

ABU DABI, 3 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del presidente de la Unión de las Comoras, Azali Assoumani, en la que ambos abordaron los últimos acontecimientos en la región y las repercusiones de la actual escalada militar para la seguridad y la estabilidad regionales.

Assoumani condenó los ataques iraníes dirigidos contra Emiratos y otros países de la región, y afirmó que constituyen una violación de la soberanía de los Estados y del derecho internacional, además de una amenaza para la seguridad y la estabilidad regionales.

Ambos dirigentes hicieron un llamamiento a priorizar el diálogo y las soluciones diplomáticas para abordar las distintas cuestiones de manera que se preserve la seguridad y la estabilidad tanto regional como internacional.