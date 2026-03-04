Emiratos Árabes Unidos reafirma su derecho a la legítima defensa

ABU DABI, 3 de marzo de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha reiterado que no ha adoptado ninguna decisión para modificar su postura defensiva en respuesta a los repetidos ataques iraníes.

Según el comunicado, el país ha sido objeto de más de un millar de ataques —una cifra que, según indicó, supera el total registrado por el resto de países afectados en conjunto—, todos ellos interceptados y neutralizados por las Fuerzas Armadas emiratíes con “el máximo nivel de profesionalidad, eficiencia y capacidad”.

Emiratos subrayó asimismo que no es parte en el conflicto y que no ha permitido el uso de su territorio, sus aguas territoriales ni su espacio aéreo para llevar a cabo ataques contra Irán, en consonancia con su política de buena vecindad, desescalada y su firme compromiso con la Carta de las Naciones Unidas.

El país destacó además que mantiene su derecho legítimo a la autodefensa, reconocido por el derecho internacional y por la Carta de la ONU.

Por último, Emiratos insistió en la importancia de la responsabilidad periodística y en la necesidad de recurrir a fuentes oficiales y fiables antes de publicar o difundir informaciones inexactas o engañosas.