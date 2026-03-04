El presidente de la República Centroafricana condena los ataques iraníes en una llamada con el presidente de Emiratos

ABU DABI, 3 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del presidente de la República Centroafricana, Faustin-Archange Touadéra, quien condenó los ataques iraníes dirigidos contra Emiratos y otros países de la región.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció al presidente centroafricano la postura de apoyo expresada por su país hacia Emiratos.

Ambos dirigentes subrayaron la necesidad de un cese inmediato de la escalada militar, dadas sus graves implicaciones para la seguridad regional y mundial, y destacaron la importancia de abordar las distintas cuestiones mediante el diálogo y soluciones diplomáticas.