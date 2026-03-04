El secretario general del CCG califica de grave agresión el ataque iraní contra el puerto de Fuyaira

RIAD, 4 de marzo de 2026 (WAM) — El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jasem Al Budaiwi, expresó este martes la firme condena del organismo al ataque iraní contra el puerto de Fuyaira, en Emiratos Árabes Unidos.

Según informó la agencia Kuwait News Agency (KUNA), Al Budaiwi afirmó en un comunicado que este acto constituye una flagrante violación de la soberanía de un Estado miembro del CCG y una grave escalada que amenaza la seguridad y la estabilidad de la región.

El secretario general subrayó que atacar instalaciones vitales e infraestructuras es inaceptable y condenable bajo cualquier criterio, y refleja una actitud de escalada que ignora las normas del derecho internacional y los principios de buena vecindad.

Añadió que este tipo de acciones buscan desestabilizar la seguridad de los países del CCG, socavar la estabilidad de los mercados energéticos mundiales y suponen una amenaza directa para la seguridad del suministro regional e internacional, así como para la navegación marítima y el comercio global.

Al Budaiwi pidió a la comunidad internacional que asuma sus responsabilidades para poner fin a estos ataques iraníes reiterados y detener de inmediato lo que calificó de acciones irresponsables que socavan la paz y la seguridad tanto regional como internacional.

Asimismo, reafirmó la plena y firme solidaridad del CCG con Emiratos Árabes Unidos y aseguró que el bloque respalda todas las medidas que el país adopte para proteger su seguridad, salvaguardar su soberanía y garantizar la seguridad de sus instalaciones vitales.