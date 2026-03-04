Abdullah bin Zayed mantiene conversaciones con varios ministros de Exteriores sobre la escalada regional

ABU DABI, 4 de marzo de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, ha mantenido conversaciones telefónicas con varios ministros de Exteriores y altos responsables para abordar los últimos acontecimientos en la región y sus repercusiones para la seguridad y la estabilidad, tras los ataques iraníes con misiles contra Emiratos y varios países de la región.

El jeque Abdullah habló con el primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani; el vice primer ministro y ministro de Exteriores de Moldavia, Mihail Popșoi; el ministro de Exteriores de Chipre, Constantinos Kombos; el ministro de Exteriores de Brasil, Mauro Vieira; el ministro de Exteriores de la República Checa, Petr Macinka; el ministro de Estado y de Asuntos Exteriores de Portugal, Paulo Rangel; el ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de Hungría, Péter Szijjártó; el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco; y la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas.

Las conversaciones abordaron las repercusiones de la actual escalada en la región y los graves riesgos que supone para la paz y la seguridad regional e internacional, así como su impacto negativo en la economía mundial y en la seguridad energética.

El jeque Abdullah y los ministros condenaron enérgicamente los ataques iraníes contra Emiratos y otros países de la región, y reiteraron su rechazo categórico a cualquier práctica que contravenga el derecho internacional. Asimismo, reafirmaron el derecho de los Estados afectados a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar su soberanía, su seguridad, su integridad territorial y la protección de sus ciudadanos y residentes.

El ministro emiratí expresó su agradecimiento a sus homólogos por sus posiciones de apoyo y solidaridad con Emiratos, y aseguró que todos los residentes y visitantes en el país se encuentran a salvo.

Durante las conversaciones también se subrayó la importancia de intensificar los esfuerzos internacionales en este momento crítico y de coordinar acciones para contener la tensión y evitar una expansión del conflicto, priorizando soluciones políticas, vías diplomáticas y un diálogo serio y responsable que refuerce la seguridad y la estabilidad para los pueblos de la región.