Abdullah bin Zayed se reúne en Berlín con el ministro de Exteriores de Alemania y aborda la situación regional

BERLÍN, 4 de marzo de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, se reunió este miércoles con el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, durante una visita de trabajo a Berlín.

Durante el encuentro, ambos revisaron las relaciones estratégicas entre Emiratos y Alemania y analizaron vías para reforzarlas y desarrollarlas en beneficio de los intereses comunes de ambos países, con el objetivo de impulsar una asociación más avanzada y próspera en distintos ámbitos.

Abdullah bin Zayed y Wadephul abordaron también oportunidades para ampliar la cooperación bilateral y fortalecer la asociación estratégica integral entre ambos países en sectores como la economía, la inversión, el comercio y la industria, así como en energías renovables, seguridad alimentaria, ciencia y tecnología avanzada.

El ministro emiratí subrayó que las relaciones estratégicas entre Emiratos y Alemania representan un modelo de cooperación constructiva basado en una visión compartida para promover la estabilidad y fomentar la prosperidad, y señaló que el crecimiento constante de esta asociación refleja la profundidad de los vínculos entre ambos países.

Asimismo, afirmó que Emiratos y Alemania están interesados en ampliar las áreas de cooperación conjunta, especialmente en sectores clave que apoyen el desarrollo integral y la prosperidad económica sostenible para ambos países y sus pueblos.

Durante la reunión, ambos responsables analizaron también los últimos acontecimientos en la región y la grave situación derivada de los ataques iraníes con misiles contra Emiratos y otros países.

En este contexto, destacaron la importancia de intensificar los esfuerzos internacionales para reforzar la seguridad y la estabilidad y promover soluciones diplomáticas que eviten nuevas tensiones y una mayor escalada en la región.

A la reunión asistieron el ministro de Estado Saeed Mubarak Al Hajeri; el viceministro de Asuntos Exteriores para Energía y Sostenibilidad, Abdulla Balalaa; y el embajador de Emiratos en la República Federal de Alemania, Ahmed Alattar.