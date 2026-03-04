AD Ports confirma la continuidad de sus operaciones pese a la situación regional

ABU DABI, 4 de marzo de 2026 (WAM) — AD Ports Group ha confirmado que todas sus operaciones continúan desarrollándose con normalidad en todos sus sectores de actividad pese a los acontecimientos recientes en la región.

Como medida preventiva, el grupo ha activado sus protocolos de gestión de crisis y de continuidad de negocio en coordinación con las autoridades competentes de Emiratos Árabes Unidos para proteger a su plantilla, socios y partes interesadas, al tiempo que garantiza la continuidad de los servicios a sus clientes.

Todos los puertos y terminales del país gestionados y operados por el grupo a través de su división de Puertos, así como los servicios asociados, permanecen plenamente operativos.

La compañía señaló que, ante la reducción del tráfico a través del estrecho de Ormuz, se prevé una disminución correspondiente en las escalas de buques en el puerto de Khalifa. No obstante, las operaciones en este puerto continuarán funcionando con normalidad y sin interrupciones.

El grupo también prevé un aumento del volumen de actividad en su red marítima global diversificada como consecuencia del cambio de rutas comerciales provocado por la evolución de la situación regional.

En la división Marítima y de Transporte, la mayoría de sus 122 buques —entre ellos portacontenedores, graneleros, buques Ro-Ro y embarcaciones multipropósito— operan fuera del estrecho de Ormuz, mientras que los que se encuentran actualmente en la zona continúan prestando servicios dentro del golfo.

En términos generales, se espera que el impacto sobre esta división sea limitado. Asimismo, se prevé que los sectores de Ciudades Económicas y Zonas Francas y de Logística experimenten efectos reducidos.

El director general y consejero delegado del grupo, el capitán Mohamed Juma Al Shamisi, afirmó que “el comercio mundial ha demostrado históricamente una gran capacidad de resistencia en periodos de tensión geopolítica”. Añadió que, mediante una ejecución disciplinada, excelencia operativa y una gestión proactiva del riesgo, AD Ports Group está bien posicionado para apoyar la estabilidad de las cadenas de suministro y cumplir sus compromisos con los clientes en su red global, en línea con la visión del liderazgo del país.

Como operador global diversificado del comercio con una cartera internacional integrada, AD Ports Group indicó que continúa supervisando de cerca la evolución geopolítica y evaluando sus posibles repercusiones en las rutas marítimas, las cadenas de suministro y los flujos del comercio mundial.