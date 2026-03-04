El aeropuerto internacional de Fuyaira opera vuelos chárter ante las dificultades en la región

FUYAIRA, 4 de marzo de 2026 (WAM) — El Aeropuerto Internacional de Fuyaira, en colaboración con la aerolínea omaní SalamAir, ha anunciado la operación de una serie de vuelos chárter como parte de los esfuerzos humanitarios para apoyar a los viajeros que desean regresar a sus países de origen ante las actuales dificultades en la región.

Estos vuelos especiales están programados para operar a través de Mascate los días 4 y 5 de marzo de 2026 y conectarán el emirato de Fuyaira con cinco importantes destinos internacionales: Calicut, Hyderabad, Lucknow, Estambul y Karachi.

Las reservas pueden realizarse directamente a través de la página web oficial de SalamAir o mediante agencias de viaje autorizadas.

La iniciativa refleja el compromiso del Aeropuerto Internacional de Fuyaira de apoyar las necesidades humanitarias de viaje y garantizar servicios seguros y fluidos para los pasajeros durante periodos críticos.

El aeropuerto ha trabajado en estrecha coordinación con sus aerolíneas asociadas, los equipos de asistencia en tierra y las autoridades competentes para asegurar el buen desarrollo de las operaciones y ofrecer el máximo nivel de atención a los pasajeros durante todo el proceso de repatriación.

El Aeropuerto Internacional de Fuyaira indicó que continúa coordinándose con distintos socios y entidades para supervisar las necesidades de viaje y responder con rapidez a cualquier evolución de la situación, reforzando su posición como un centro aeroportuario fiable y resiliente en Emiratos Árabes Unidos.