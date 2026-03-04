El gran imán de Al Azhar condena los ataques iraníes en una llamada con el presidente de Emiratos

ABU DABI, 4 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del gran imán de Al Azhar, Ahmed Al Tayeb, quien expresó su condena a los ataques iraníes dirigidos contra el territorio de Emiratos y de otros países.

Al Tayeb subrayó que estos actos constituyen una violación de la soberanía de los Estados, del derecho internacional y de los principios de buena vecindad.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció al líder religioso su postura.

Durante la conversación, ambas partes subrayaron la necesidad de actuar con contención y de poner fin de inmediato a la escalada militar. Asimismo, destacaron la importancia del diálogo y la diplomacia para abordar las cuestiones en disputa y evitar un mayor deterioro de la seguridad y la estabilidad en la región.