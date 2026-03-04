Emiratos asegura que sus reservas estratégicas de medicamentos son seguras y suficientes

DUBÁI, 4 de marzo de 2026 (WAM) — Saeed bin Mubarak Al Hajeri, ministro de Estado y presidente del consejo de administración del Emirates Drug Establishment, afirmó que el sector farmacéutico de Emiratos Árabes Unidos opera con un alto grado de estabilidad y preparación, y subrayó que las reservas estratégicas de medicamentos y suministros médicos del país son seguras y suficientes para cubrir las necesidades del mercado local.

Al Hajeri explicó que Emiratos ha adoptado políticas y estrategias de referencia para mantener una reserva estratégica que garantice la disponibilidad de todos los medicamentos esenciales requeridos por ciudadanos, residentes y visitantes en cantidades suficientes y durante periodos prolongados.

Asimismo, destacó que el refuerzo de la seguridad farmacéutica constituye una prioridad nacional consolidada, respaldada por una visión estratégica integral orientada a garantizar la disponibilidad sostenible, la calidad y la seguridad de los medicamentos en cualquier circunstancia.

El ministro añadió que la institución aplica un enfoque proactivo basado en la evaluación de riesgos y la planificación ante emergencias, con el objetivo de reforzar la preparación y aumentar la confianza pública en el sistema farmacéutico del país.

Por su parte, la directora general del Emirates Drug Establishment, Fatima Al Kaabi, señaló que el sector mantiene altos niveles de estabilidad y preparación, lo que permite garantizar el suministro continuo de medicamentos y productos médicos con disponibilidad sostenida a largo plazo conforme a los más altos estándares de calidad y seguridad.

Al Kaabi explicó que la institución realiza un seguimiento diario sobre el terreno y supervisa el movimiento de medicamentos y los niveles de existencias en fábricas, almacenes e instalaciones de almacenamiento mediante sistemas integrados con socios estratégicos.

Según indicó, este sistema garantiza la disponibilidad ininterrumpida de medicamentos esenciales y evita posibles escaseces de productos clave, al tiempo que aseguró que las cadenas de suministro farmacéutico dentro de Emiratos funcionan con normalidad.

La responsable afirmó que los indicadores actuales de disponibilidad de productos médicos siguen siendo estables y tranquilizadores gracias a una planificación anticipada eficaz y a sólidas alianzas con el Ministerio de Salud y Prevención, las autoridades competentes y el sector privado.

Finalmente, señaló que la seguridad farmacéutica constituye uno de los pilares fundamentales del sistema sanitario de Emiratos y añadió que la institución aplica una estrategia orientada al futuro para asegurar el suministro sostenible de medicamentos y la preparación del sector sanitario ante cualquier escenario.