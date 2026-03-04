El presidente de Finlandia reafirma su solidaridad con Emiratos en una llamada con el presidente emiratí

ABU DABI, 4 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del presidente de Finlandia, Alexander Stubb, con quien abordó la escalada militar en la región y sus graves repercusiones para la seguridad y la estabilidad regionales.

Stubb expresó la solidaridad de Finlandia con Emiratos tras los ataques iraníes dirigidos contra su territorio y contra otros países de la región, y manifestó su apoyo a las medidas adoptadas por el país para salvaguardar su soberanía, su seguridad y la protección de su población.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció al presidente finlandés la postura de apoyo expresada por su país.

Ambos dirigentes subrayaron la necesidad de poner fin a la escalada militar para evitar una ampliación del conflicto, dadas las graves consecuencias que podría tener para la seguridad y la estabilidad en la región.