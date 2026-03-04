La presidenta de Tanzania condena los ataques iraníes en una llamada con el presidente de Emiratos

ABU DABI, 4 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica de la presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, quien expresó la solidaridad de su país con Emiratos y condenó los ataques iraníes dirigidos contra su territorio y contra otros países de la región.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció a la presidenta tanzana la postura de apoyo expresada por su país.

Ambos dirigentes hicieron un llamamiento a un cese inmediato de la escalada militar y subrayaron la importancia de priorizar el diálogo y las vías diplomáticas para abordar las cuestiones pendientes de forma que se preserve la seguridad y la estabilidad tanto regional como internacional.