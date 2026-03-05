TAQA asegura que sus operaciones en Emiratos continúan con normalidad pese a la situación regional

ABU DABI, 4 de marzo de 2026 (WAM) — La compañía energética Abu Dhabi National Energy Company (TAQA) confirmó que todas sus operaciones en Emiratos Árabes Unidos continúan desarrollándose con normalidad pese a los recientes acontecimientos en la región.

“La generación de electricidad, la desalinización de agua, así como los servicios de transmisión, distribución y tratamiento de aguas residuales funcionan con seguridad y sin interrupciones”, señaló la empresa en un comunicado.

La compañía explicó que, en coordinación con las principales partes implicadas, activó sus marcos de gestión de riesgos y de continuidad operativa para garantizar la estabilidad del suministro de electricidad y agua en todo el país.