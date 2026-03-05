Abdullah bin Zayed conversa con varios ministros de Exteriores sobre la escalada regional

ABU DABI, 5 de marzo de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, mantuvo conversaciones telefónicas con varios ministros de Exteriores y altos responsables para analizar los últimos acontecimientos en la región tras los ataques iraníes con misiles contra Emiratos y otros países.

El ministro emiratí habló con Wang Yi, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y ministro de Exteriores; Masrour Barzani, primer ministro de la Región del Kurdistán de Irak; Sugiono, ministro de Exteriores de Indonesia; Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores de México; Youssef Rajji, ministro de Asuntos Exteriores y Emigrantes de Líbano; Ronald Lamola, ministro de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica; y Nikos Dendias, ministro de Defensa de Grecia.

Las conversaciones abordaron las repercusiones de la actual escalada y sus implicaciones para la seguridad y la estabilidad regionales, así como su posible impacto negativo en el comercio internacional, la seguridad energética y la economía mundial.

Abdullah bin Zayed y sus interlocutores condenaron enérgicamente los ataques iraníes con misiles contra Emiratos y otros países de la región, y reiteraron su rechazo categórico a estas acciones, que calificaron de flagrante violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, reafirmaron el derecho de los Estados afectados a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar su soberanía, su seguridad, su integridad territorial y la protección de sus ciudadanos y residentes.

El ministro emiratí agradeció a sus homólogos sus posiciones de apoyo y solidaridad con Emiratos, y aseguró que todos los residentes y visitantes en el país se encuentran a salvo.

Durante las conversaciones también se subrayó la importancia de redoblar los esfuerzos internacionales en este momento crítico para contener las tensiones y evitar una ampliación del conflicto, priorizando soluciones políticas y vías diplomáticas que refuercen la seguridad y la estabilidad en la región.